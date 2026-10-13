Глобалистские СМИ играют на страхах и невежестве обывателя Накануне агентство Bloomberg сообщило: «Россия официально заявила, что по итогам расследования случай чумы в Иркутске не подтвердился».
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Каким образом они обо всём узнали?
Итак, вопрос:
-Зачем Запад устроил истерию по поводу смерти лаборантки?
Ответ прост, как и все предыдущие, которые задавало все мировое сообщество России.
Вот он:
Запад устроил истерику потому, что не получил от России вразумительных сведений о том, что же произошло. Ну, а поскольку это Цивилизованное Сообщество заботится о своих гражданах- в отличие от власти российской, которой на жизни собственных граждан плевать- то это самое Цивилизованное Сообщество вправе спросить Россию:
-А что, собственно, у вас происходит?
Не желаем отвечать?- на это есть реакция: Санитарный кордон по всей границе! Мы действительно хотим, чтобы к этим нефтегазовым санкциям прибавились еще и санкции чумные?
А ведь недавно власть вела себя так же при эпидемии «чего- то там», но это мы вам не покажем, потому что секретно», которая косила крупный рогатый скот и притом как ни странно, в мелких фермерских хозяйствах.
Почему мы требуем доверия к нам от европейцев, если нашей власти не верит даже собственный народ?