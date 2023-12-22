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Депутат Милонов объяснил, зачем предложил россиянам скинуться на СВО

Депутат Милонов объяснил, зачем предложил россиянам скинуться на СВО

Зампред думского Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов не обращался к другим депутатам нижней палаты с просьбой перечислить свой дневной заработок в пользу бойцов СВО.

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