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Царьград

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Новый спикер Заксобрания Свердловской области — Дмитрий Жуков

Новый спикер Заксобрания Свердловской области — Дмитрий Жуков

На первом заседании Законодательного собрания Свердловской области 13 октября сформировали руководящий состав: председателем стал Дмитрий Жуков, а его первыми заместителями — Людмила Бабушкина и Аркадий Чернецкий.

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