Росгвардейцы посетили экспозицию «Ленрезерва» о блокаде Ленинграда

27 января отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады В Санкт-Петербурге военнослужащие батальона охраны и обеспечения Северо-Западного округа Росгвардии посетили экспозицию патриотического объединения «Ленрезерв».
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