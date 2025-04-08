Только один хоккеист может сокрушить великий рекорд Овечкина. Этот американец уже сейчас забивает больше Ови!

АР

Анна Романова

Почему этот мужик не играет за наши клубы? 40 лет-состарился, собирается ехать на Родину, вместе со своей женой с мутными глазами. Пойдёт в думу , вместе с родниной, Терешковой мешки писем будет сортировать . а какое у него образование?