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Только один хоккеист может сокрушить великий рекорд Овечкина. Этот американец уже сейчас забивает больше Ови!

Только один хоккеист может сокрушить великий рекорд Овечкина. Этот американец уже сейчас забивает больше Ови!

Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки. Теперь он — лучший снайпер в истории сильнейшей лиги мира.

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Комментарии
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АР
Анна Романова
Почему этот мужик не играет за наши клубы? 40 лет-состарился, собирается ехать на Родину, вместе со своей женой с мутными глазами. Пойдёт в думу , вместе с родниной, Терешковой мешки писем будет сортировать . а какое у него образование?
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18 час.
АГ
Александр Гуреев
Ну эти хоть чем-то отличились, а как кувалда из бокса попал в Госдуру, а теперь ещё ведёт передачу, Господи, куда страна катится.
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18 час.
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