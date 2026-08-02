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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Черчесов об удалении Касинтуры в матче со «Спартаком»: «Красную за секунду видно, а тут по пять минут смотрят и не могут разобраться. Дали – значит, было»

Главный тренер « Ахмата » Станислав Черчесов отреагировал на удаление Эгаша Касинтуры в матче со « Спартаком » (1:2).

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