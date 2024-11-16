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В Германии раскрыли главную цель телефонного разговора Шольца и Путина

В Германии раскрыли главную цель телефонного разговора Шольца и Путина

Шольц проинформировал Байдена, британского премьера Стармера и Макрона о своем намерении созвониться с Владимиром Путиным еще месяц назад на встрече в Берлине, сообщается в тг-канале российского журналиста Руслана Осташко.

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