В Германии раскрыли главную цель телефонного разговора Шольца и Путина

Шольц проинформировал Байдена, британского премьера Стармера и Макрона о своем намерении созвониться с Владимиром Путиным еще месяц назад на встрече в Берлине, сообщается в тг-канале российского журналиста Руслана Осташко.
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