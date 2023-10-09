В Госдуме предложили запретить мигрантам работать в больницах, школах и такси

Группа депутатов во главе с лидером партии «Справедливая Россия - За правду» Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, запрещающий иностранным гражданам работать в медицинских учреждениях, аптеках, школах, такси и грузоперевозках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии