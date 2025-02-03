В Удмуртии полицейские задержали межрегионального оптового закладчика из Калужской области

На территории г. Сарапула сотрудники ОКОН МО МВД России «Сарапульский» по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 39-летнего неработающего жителя Калужской области.
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