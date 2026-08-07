Рост выдачи рыночной ипотеки, качество тамбовских дорог, разрушенный дом архитектора Ирской коммуны: что писали про область федеральные и межрегиональные СМИ

Объем выдач по базовым (рыночным) программам ипотеки достигли в июле 2026 года 109,2 миллиарда рублей, что в 2,7 раза (+172%) выше результата аналогичного месяца 2025 года и стало максимумом за последние два года.
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