«Ливерпуль» – фаворит на победу в Лиге чемпионов. «Арсенал» – 2-й у букмекеров, «Реал» – 5-й

Букмекеры считают, что «Ливерпуль» выиграет Лигу чемпионов в сезоне-2024/25. После победы над «Реалом» (2:0) в 5-м туре общего этапа ЛЧ мерсисайдцы стали котироваться фаворитами на победу в турнире за 5.