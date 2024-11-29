"Абсолютно недопустимая ситуация". Томенко высказался о массовом отравлении в приюте

По словам губернатора, пострадавшим помогают сотрудники Минздрава и Минсоцзащиты Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал массовое отравление постояльцев частного соццентра "Рубикон" в Калманском районе.
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