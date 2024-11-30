Mash: Алексей Блиновский перевелся ремонтировать дроны в тыл

Муж «королевы марафонов» Алексей Блиновский больше не является снайпером в зоне СВО. Как сообщает Telegram-канал Mash, он перевёлся на тыловую работу, где занимается ремонтом беспилотников и подготовкой новобранцев.
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