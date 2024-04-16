НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

130 подписчиков

Лунев о переходе в «Байер»: «Хотел исполнить мечту. Если бы переподписал контракт с «Зенитом», в Европу бы уже не уехал»

– Вы ушли из «Зенита» в августе 2021-го. За эти почти три года хоть раз пожалели? – Во время травм появлялись сомнения: может, нужно было подождать другой вариант? Но опыт, полученный в Леверкузене, бесценен.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх