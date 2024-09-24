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Рогов сообщил об ударе по пунктам дислокации ВСУ в Запорожье

Рогов сообщил об ударе по пунктам дислокации ВСУ в Запорожье

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские войска нанесли мощный удар по пунктам дислокации ВСУ в городе Запорожье.

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