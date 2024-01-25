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Профессор Волкова рассказала, что стволовые клетки младенцев могут стать лекарством от множества патологий

Профессор Волкова рассказала, что стволовые клетки младенцев могут стать лекарством от множества патологий

Профессор кафедры охраны окружающей среды пермского политехнического университета (ПНИПУ) Лариса Волкова в беседе с изданием «Свободная пресса» рассказала, что стволовые клетки младенцев, которые хранятся в правильных условиях, могут стать настоящим лекарством от множества патологий.

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