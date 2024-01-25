Профессор Волкова рассказала, что стволовые клетки младенцев могут стать лекарством от множества патологий

Профессор кафедры охраны окружающей среды пермского политехнического университета (ПНИПУ) Лариса Волкова в беседе с изданием «Свободная пресса» рассказала, что стволовые клетки младенцев, которые хранятся в правильных условиях, могут стать настоящим лекарством от множества патологий.
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