Американские штаты поспорят в суде из-за слияния Paramount и WBD

Генеральные прокуроры американских штатов Айова и Монтана подали в Верховный суд США ходатайство об отмене антимонопольного иска, который ранее подали 12 других штатов против слияния Paramount и Warner Bros.
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