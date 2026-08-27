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Американские штаты поспорят в суде из-за слияния Paramount и WBD

Американские штаты поспорят в суде из-за слияния Paramount и WBD

Генеральные прокуроры американских штатов Айова и Монтана подали в Верховный суд США ходатайство об отмене антимонопольного иска, который ранее подали 12 других штатов против слияния Paramount и Warner Bros.

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