Новогодние каникулы будут длиться десять дней в 2022 году в России

Россиян ожидают каникулы с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Станет выходным для россиян и последний день следующего года, который выпадает на субботу, рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в рамках ПМЭФ-2021.