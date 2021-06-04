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Новогодние каникулы будут длиться десять дней в 2022 году в России

Новогодние каникулы будут длиться десять дней в 2022 году в России

Россиян ожидают каникулы с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Станет выходным для россиян и последний день следующего года, который выпадает на субботу, рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в рамках ПМЭФ-2021.

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