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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Трактора» Катчук: «У меня по-прежнему много родственников в Дзержинске. Будет здорово увидеть разные города и попробовать русскую еду. Люблю пельмени, котлеты»

Нападающий « Трактора » Борис Катчук поделился эмоциями после перехода в уральский клуб. – Вам было интересно поиграть в КХЛ , потому что ваши родители из России? – Мои мама и папа родом из Дзержинска.

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