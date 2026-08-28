Форвард «Трактора» Катчук: «У меня по-прежнему много родственников в Дзержинске. Будет здорово увидеть разные города и попробовать русскую еду. Люблю пельмени, котлеты»

Нападающий « Трактора » Борис Катчук поделился эмоциями после перехода в уральский клуб. – Вам было интересно поиграть в КХЛ , потому что ваши родители из России? – Мои мама и папа родом из Дзержинска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым