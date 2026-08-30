Точка бифуркации. Визит старой «дамы» в Москву.

Эпиграф: «Мы будем так бороться за мир, что камня на камне от него не оставим! А зачем нам мир, в котором нет места России?» (В.
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