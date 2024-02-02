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Раскрыт лайфхак для россиян с кредитами

Если у вас большое количество кредитов, то выплачивать их в любом случае придется. Однако есть возможность изменить длительность этой обузы и сумму ежемесячного платежа, рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Lenta.

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