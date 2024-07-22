Эндофарм прошел инспекционную проверку на соответствие требованиям GMP ЕАЭС

В ходе инспектирования сотрудниками Минпромторга России проверены производственные, складские и лабораторные помещения производственных площадок «Московский эндокринный завод», филиалов «Лефортовский» и «Почеп».
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