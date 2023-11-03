«Американские «хищники» в зоне риска: F-16 на Украине — мишени для российского ПВО: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 3 ноября 2023 года Юлия СоколоваВ недрах Украины обнаружены американские истребители F-16, но небеса для них пока закрыты.
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