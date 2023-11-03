НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

116 подписчиков

«Американские «хищники» в зоне риска: F-16 на Украине — мишени для российского ПВО: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 3 ноября 2023 года

«Американские «хищники» в зоне риска: F-16 на Украине — мишени для российского ПВО: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 3 ноября 2023 года

«Американские «хищники» в зоне риска: F-16 на Украине — мишени для российского ПВО: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 3 ноября 2023 года Юлия СоколоваВ недрах Украины обнаружены американские истребители F-16, но небеса для них пока закрыты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх