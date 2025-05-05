В Сергиевом Посаде возбудили дело после обнаружения трех тел в частном доме

В подмосковном Сергиевом Посаде в одном из загородных домов обнаружили тела трех человек. Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области по факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
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