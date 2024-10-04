Специалисты ГАТИ проверили отчеты администраций районов и их подведомственных учреждений

Участники отвечали на вопросы теста Специалисты ГАТИ проверили отчеты администраций районов и подведомственных им учреждений, которые проводили самоконтроль на предмет нарушений правил благоустройства города.
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