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Рабочая группа ЦИК рекомендовала не пускать Надеждина на выборы президента. Политик надеется «отбить» подписи

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Рабочая группа Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России рекомендовала не допускать политика Бориса Надеждина к участию в президентских выборах, сославшись на брак в его подписных листах.

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