Минутка "Ох, уж мне эти сказоцки! Ох, уж мне эти сказоцники!"

Прилетел тут из заснеженого февраля ответ, от товарища большевика, верного сталинца. Ну что тут можно сказать?! Миф устоявшийся, знаменательный.
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