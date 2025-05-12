Она назвала президента Украины актером Президент Украины Владимир Зеленский – актер, он будет делать то, что ему говорят, в том числе саботировать мирное урегулирование, заявила американская журналистка Кэндис Оуэнс в социальной сети X.
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