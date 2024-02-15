Nissan представил обновленный Juke со свежим салоном

Городской кроссовер пережил рестайлинг в середине жизненного цикла. Причем Nissan выбрал необычный путь: экстерьер модели почти не изменился, если не считать нового дизайна колес и возвращения светло-желтого колера, в который красили Juke первого поколения.
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