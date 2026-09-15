Доля смертей от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась в структуре смертности в России

Доля смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в общей структуре смертности в России снизилась и составляет менее 50%, сообщил 15 сентября генеральный директор НМИЦ кардиологии имени академика Чазова, главный внештатный кардиолог Минздрава РФ академик РАН Сергей Бойцов в интервью Регнум.