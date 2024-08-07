«Межнациональный теннисный турнир «Кубок МДН» в рамках проекта ГБУ «МДН»

На базе теннисного центра «Спартак» состоялся IV Межнациональный теннисный турнир «Кубок МДН», организованный ГБУ «Московский дом национальностей» при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.
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