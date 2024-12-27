Вести из палаты №6 РИА Новости. Мусульмане относятся Деду Морозу и его внучке Снегурочке как к героям мультфильмов, у которых нет никакой волшебной силы, исполнение желаний следует просить только у Всевышнего, сказал РИА Новости зампред Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, муфтий [мусульман] Москвы Ильдар Аляутдинов.
Трагедия Аляутдинова: Деда Мороза не существует!
Комментарии
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Светлана Ефименко
свой народ боламутит и наших хочет чтоб подчинялись его бестолковых версий что чудес небывает!здесь ему не нравиться вперед и с песней к себе домой! там хватает безумцев что только алах вас спасет! но только ваш алах что то не помагает им а только ваша вера поощряет на убийство и другие не потребные деяния против народа , который вас кормит!и ваша вера не МИР ПРОВОЗГЛАШАЕТ А ОДНИ НЕЧИСТОТЫ!ВОЙНУ ПРОТИВ НАРОДА!ГДЕ НАХОДИТСЯ ВАШ НАРОД!
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15 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов, известный защитник ношения никабов и недавний сторонник многоженства, шокировал общественность своим заявлением, в котором опроверг существование Деда Мороза.Все эти имаму,это спящие ячейки наших врагов,где прокуратура,он уже не раз говорил гадости.Мразь,уймись,покинь РФ!
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15 час.
леонид рыбаков
ГДЕ УЧИЛСЯ ТУДА ОТПРАВИТЬ --ТАМ ПУСТЬ И ПРОПОВЕДУЕТ .ВОТ ТАМ ТОЧНО ДЕДА МОРОЗА НЕТ . И что бы игрушки ни себе ни своим детям не покупал и самое главное даже сказки любые не читал только коран .
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11 час.
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