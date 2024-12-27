Трагедия Аляутдинова: Деда Мороза не существует!

Светлана Ефименко

свой народ боламутит и наших хочет чтоб подчинялись его бестолковых версий что чудес небывает!здесь ему не нравиться вперед и с песней к себе домой! там хватает безумцев что только алах вас спасет! но только ваш алах что то не помагает им а только ваша вера поощряет на убийство и другие не потребные деяния против народа , который вас кормит!и ваша вера не МИР ПРОВОЗГЛАШАЕТ А ОДНИ НЕЧИСТОТЫ!ВОЙНУ ПРОТИВ НАРОДА!ГДЕ НАХОДИТСЯ ВАШ НАРОД!