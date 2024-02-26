В минприроды Карелии пообещали жителям, что волки их больше не потревожат

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 февраля, ФедералПресс. В министерстве природы Карелии сообщили, что сотрудники ведомства при участии охотинспектора смогли напасть на след стаи волков возле поселка Реболы на западе Республики.
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