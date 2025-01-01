«Яркий макияж добавляет возраст», «пудра сушит кожу» и другие мифы

Мифы о макияже Мила Клименко, звездный визажист, создательница бренда косметики Nikk Mole, эксперт проекта «РБК Визионеры» Миф: «Яркий макияж добавляет возраст» Он подчеркивает индивидуальность и харизму, добавляет свежесть, но то, что от него визуально становишься старше — неправда.