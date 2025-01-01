РБК СТИЛЬ
НовоеИмидж
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РБК СТИЛЬ

2 271 подписчик

Свежие комментарии

  • Андрей Шишинов
    "Аллергия на алкоголь:  как ее лечить" А зачем?Аллергия на алког...
  • Dimir De_Ross
    Ненавижу Гагу с детства! Видимо не зря, раз она врагом России стала...😤Чем заняться дома...
  • александр муравьев
    На русском написать нельзя?.Новость для книго...

«Яркий макияж добавляет возраст», «пудра сушит кожу» и другие мифы

«Яркий макияж добавляет возраст», «пудра сушит кожу» и другие мифы

Мифы о макияже Мила Клименко, звездный визажист, создательница бренда косметики Nikk Mole, эксперт проекта «РБК Визионеры» Миф: «Яркий макияж добавляет возраст» Он подчеркивает индивидуальность и харизму, добавляет свежесть, но то, что от него визуально становишься старше — неправда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх