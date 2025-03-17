Врач Титова: для облегчения симптомов ПМС нужно есть овощи и каши

Исключение продуктов с высоким содержанием соли из рациона в период со второй фазы цикла (с 14 дня до начала менструации) поможет избавиться от некоторых симптомов предменструального синдрома (ПМС), в частности от головной боли и тошноты.
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