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Врач Титова: для облегчения симптомов ПМС нужно есть овощи и каши

Врач Титова: для облегчения симптомов ПМС нужно есть овощи и каши

Исключение продуктов с высоким содержанием соли из рациона в период со второй фазы цикла (с 14 дня до начала менструации) поможет избавиться от некоторых симптомов предменструального синдрома (ПМС), в частности от головной боли и тошноты.

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