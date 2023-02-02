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«Реал» с 2008-го не уступает «Валенсии» дома и с общим счетом 13:1 обыграл ее в последних 5 матчах

«Реал» одержал над «Валенсией» пятую победу подряд на своем поле. Команда Карло Анчелотти выиграла со счетом 2:0 в перенесенном матче 17-го тура Ла Лиги.

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