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5koleso.ru

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Представлен новый GMC Sierra: пикап 2027 года получил новые двигатели и подорожал

Пикап GMC Sierra пережил плановую смену поколений, чем и объясняется столь радикальное обновление. При этом внешне американская модель во многом похожа на своего предшественника.

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