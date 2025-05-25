И Харьков, и Николаев, и Одесса в списке требований России: закулисье переговоров. Как отметил руководитель благотворительного фонда "Соотечественник" Александр Босых, требования России определяются не только интересами нашей страны, но и угрозами со стороны Украины.
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