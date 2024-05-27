Уголовное дело экс-директора Прионежской ДЮСШ о «мертвых душах» передано в суд

Дело экс-директора МОУ ДО ДЮСШ Прионежского района Олега Гаврилюка (на фото) добралось до суда. Прокурор Петрозаводска Сергей Кокорев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора ДЮСШ Прионежского района.
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