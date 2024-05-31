Дайте евроукру необходимое — и он захочет удобств. Обеспечьте его удобствами — он будет стремиться к роскоши.
Безвизг на хуторе
Комментарии
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Natalija Osminina
Написано отлично! И горько и смешно
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18 час.
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Дайте евроукру необходимое — и он захочет удобств. Обеспечьте его удобствами — он будет стремиться к роскоши.
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