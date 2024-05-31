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Безвизг на хуторе

Безвизг на хуторе

Дайте евроукру необходимое — и он захочет удобств. Обеспечьте его удобствами — он будет стремиться к роскоши.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Написано отлично! И горько и смешно
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