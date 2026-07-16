Союз турагентств назвал нонсенсом торговлю турами на маркетплейсах

Ни один маркетплейс не может резко стать турагентом и начать продавать россиянам путевки – доверять это можно только профессионалам, заявил президент Союза турагентств, член координационного совета при Общественной палате Сергей Голов.
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