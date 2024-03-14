Смена посла США в Молдове: Кент Д. Логсден завершает миссию, на смену приходит новый дипломат

Посол США в Молдове Кент Д. Логсден завершает свою дипломатическую миссию в стране. 14 марта президент Джо Байден объявил о своем намерении назначить на его место Келли Адамс-Смит, карьерный дипломат, ранее занимавшая различные должности в сфере национальной безопасности и внешней политики.
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