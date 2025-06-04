Депутат Рады рассказал об ультиматуме Украине от США

Дубинский: Украина получила от США ультиматум по завершению конфликта Визит главы офиса президента Украины Андрея Ермака в США был нужен лишь для получения американского ультиматума по завершению конфликта с Россией.
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