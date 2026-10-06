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Мировое обозрение

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Крупномасштабные растраты. Правительство Эстонии оказалось рассадником ворья

Крупномасштабные растраты. Правительство Эстонии оказалось рассадником ворья

Главное в тезисах: Тезис 1: Госконтроль Эстонии не смог подтвердить наличие имущества Минобороны на 1,2 млрд евро, а 70 млн евро аванса ушли итальянской «фирме-оболочке» Datasel S.

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