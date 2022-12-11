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У Роналду 11 касаний в игре с Марокко – меньше всех среди игроков Португалии. Форвард отыграл около 50 минут

У Роналду 11 касаний в игре с Марокко – меньше всех среди игроков Португалии. Форвард отыграл около 50 минут

Криштиану Роналду 11 раз коснулся мяча в матче 1/4 финала ЧМ-2022 с Марокко. Португалия проиграла Марокко со счетом 0:1.

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