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FiNE NEWS

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МЭШ покорил Москву: как электронная школа стала неотъемлемой частью жизни миллионов

Представьте: вы сидите дома, а ваш ребёнок получает отличную оценку по математике. Или родители в последний момент оформляют обед для школьника, не выходя из офиса.

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