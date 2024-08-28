В победу Харрис на выборах верят почти 40% респондентов

Почти 40% американских избирателей верят в победу кандидата в президенты США от Демократической партии и вице-президента страны Камалы Харрис, убежденных в успехе республиканца Дональда Трампа чуть меньше.
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