В чем опасность частого употребления суши

Суши и другие сырые морепродукты, такие как сашими и рыба холодного копчения, могут быть источником устойчивых к антибиотикам супербактерий, предупреждают ученые из Норвежского университета науки и технологий в Тронхейме.
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