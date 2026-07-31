«Барселона» купила вингера Бельгии U17 Бисиву. «Брюгге» получит 8,5 млн евро и 20% при перепродаже

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« Барселона » объявила о трансфере Джесси Бисиву. Вингер сборной Бельгии U17 перешел из « Брюгге » и заключил контракт сроком до 2031 года.

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