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Вечерний Новосибирск

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На 4 года лишения свободы осудили бывшего главу р.п. Линево Якова Ландайса

На 4 года лишения свободы осудили бывшего главу р.п. Линево Якова Ландайса

Как установил суд, Яков Ландайс, будучи главой Линево, совершил хищение муниципального имущества. В июне 2021 года без законных оснований он подписал документы о передаче квартиры учительнице поселковой школы.

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